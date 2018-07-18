Учёные смогли выяснить секрет счастливого долголетия

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Британские специалисты провели исследования и выяснили, чтобы быть счастливым долгожителем абсолютно не нужны лекарства. Всё это сможет обеспечить пожилому человеку то, что он сможет сделать собственноручно.

Было установлено, что сладости, а именно глюкоза способствует улучшению памяти, концентрации и вовлечённости в занятие. В самом эксперименте принимали участие две группы людей – молодёжь и люди в возрасте. Одна группа получала воду с сахаром, а вторая – с заменителем сахара. Результаты показали, что именно глюкоза помогла показать пожилым людям лучший результат, нежели у молодёжи.

Учёные сообщили о необходимости провести пару дополнительных исследований для того, чтобы составить оптимальную диету для пенсионеров. Однако подобного рода тесты уже проводились, когда учёные доказали, что при потреблении настоящего шоколада у человека выделяется гормон радости.