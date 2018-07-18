Впервые телескоп с Земли получил четкие снимки Нептуна

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Нептун сфотографирован с Земли благодаря модернизации «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope — VLT), установленного в Чили в «Южной европейской обсерватории» (European Southern Observatory — ESO). Земной телескоп получил самые четкие снимки самой дальней планеты Солнечной системы.

Адаптивная оптическая система телескопа компенсирует влияние атмосферы Земли и позволяет делать четкие снимки космических тел без атмосферных искажений. Нептун фотографировали не впервые. В свое время фотографии Нептуна получали орбитальный телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope) и зонд «Вояджер-2 (Voyager-2). Но нынешние снимки с Земли – более четкие.

VLT — это комплекс, включающий в себя четыре основных оптических телескопа с зеркалами диаметром 8,2 метра и четыре вспомогательных - с зеркалами по 1,8 метра. Общая площадь зеркал телескопа – крупнейшая в мире.

Долгое время считалось, что на Земле бесполезно строить телескопы с большими зеркалами, так как влияние атмосферы сводит на нет все усилия по увеличению четкости изображения.

Коррекция атмосферной турбулентности производится при совместном использовании многоканального спектрографа MUSE в режиме малого поля и блока адаптивной оптики GALACSI с применением метода лазерной томографии. Благодаря этому 8-метровый телескоп VLT достиг теоретического предела четкости.

Принцип действия системы коррекции состоит в следующем. С помощью лазера на небе «рисуются» фиктивные звезды с заданными длиной волны и другими свойствами. Путем наблюдения за этими нарисованными звездами фиксируется «белый шум» создаваемый атмосферой. Этот «белый шум» удаляется из снимков реальных космических объектов, и получаются фотографии, сделанные как будто из космоса, без атмосферных помех.

Кроме планет и их спутников в Солнечной системе, астрономы планируют более подробно изучать и другие космические объекты.