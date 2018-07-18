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Ценность предка шерстистого мамонта не могут оценить антропологи, указывают лишь примерные его возраст – 0,7-2,6 млн лет назад.

В Ингушетии нашли останки бивней древнего вида мамонта. Бивни животного найдены на территории одной из деревень в Гази-Юрт Назрановского района. Из особенность строения тела найденного мамонта можно отметить широкие боковые зубы и мощные бивни длиной почти четыре метра с характерной для мамонтов завинченной формой. Крупные особи были высотой в 4 метра.

Их внешний вид был схожим с привычным людям портретом мамонта, однако покрытие шерстью не стоит считать изученным вопросом, поскольку южный вид мог быть не схож в этом параметре с предками северной полосы обитания.

Ранее, в крымской пещере нашли останки мамонтов доледникового периода, которые могут быть «родственниками» по периоду жизни на планете. Около 13 тыс. лет назад этот особый вид животных исчез из Сибири. На данный момент есть предположение археологов, что часть животных уцелела в снежной Сибири, полагают некоторые ученые.