Человеческая кожа полетит на Марс для секретных экспериментов

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Молодые умы Польши планируют изучить влияние субкосмических условий и излучения на клетки человека, что поможет в борьбе с раком и меланомой.

Молодые ученые из университета Вроцлава в Польше выиграли в конкурсе 3Mind, получив в качестве награды 10 000 польских злотых на развитие и реализацию своего проекта. Скоро человеческая кожа полетит в космос, ее доставят на планету Марс. Это поможет изучить влияние субкосмических условий на клетки человека, исследовать механизм действия излучения в слое стратосферы, которое провоцирует развитие злокачественных образований кожи. Данный вид опухолей все чаще встречается у людей, а потому разработка принципов борьбы с перерожденными клетками становится все более актуальной. Помимо этого, ученые планируют открыть новые пути исследования и лечения меланомы и рака кожи, разработать биомеханический датчик на основе клеток человека, и проверить его действие.

Уфологи усмотрели в данной теме иной посыл. Они считают, что ученые планируют отправить кожу человека на Марс для проведения секретных экспериментов. Тем более, что плоть с Земли может произвести на Красной планете катастрофу, так как земные бактерии с большой вероятностью способны освоиться в таких условиях. Это для марсианской жизни может оказаться концом существования.

Также они предостерегли ученых, которые руководят этой миссией, что во время полета корабль землян могут захватить пришельцы, а человеческую кожу похитить. Она поможет гуманоидам разработать способ для получения облика человека, и в последствие захватить Землю.