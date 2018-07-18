Учёные: Загар в тренажёрном зале приводит к раку кожи

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Люди, которые привыкли «качаться» в таких местах, очень часто пользуются соляриями при них, что даёт крайне негативный эффект.

Согласно исследованиям, описанным командой учёных из Коннектикутского университета в JAMA Dermatology, из-за такого загара в США могут до конца года умереть около 9 тысяч человек. Солярии в тренажёрных залах содержат канцерогены, не менее опасные для человека, чем табак или мышьяк. Больше всего вероятности у людей, посещающих такое, заболеть именно смертельной формой рака кожи.

Психолог Шерри Пагото из Коннектикутского университета считает, что владельцы тренажёрных залов намеренно пропагандируют, что загар в солярии является часть здорового образа жизни. На самом деле, истиной это не является. Частое посещение солярия приводит к более негативным последствиям, чем даже длительное пребывание на пляже под солнцем в жару. Особенно опасно, если человек в тренажёрном зале сильно себя нагружает, выполняя сложные физические упражнения.