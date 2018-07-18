Ученые установили связь между колбасками и психическими расстройствами

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Группа исследователей из Школы медицины университета Джонска Хопкинса выяснила, что поедание вяленных колбасных изделий может оставить непоправимый след на здоровье человека.

Ученые из Балтимора установили связь между колбасками и психическими расстройствами. Результаты этих трудов опубликованы в издании Nature. По мнению медиков, нитраты, которые содержатся в колбасных изделиях, могут спровоцировать маниакальное расстройство у человека. Исследователями был проведен эксперимент, в котором приняли участие 1101 балтиморцев для того, чтобы узнать, есть ли связь между расстройствами психики и питанием. По результатам исследования учеными было установлено, что засоленное мясо, такое как колбаски и джерки, могут быть опасными для населения, а также могут спровоцировать изменения психологического состояния.

Эксперимент доказал, что нитраты, содержащиеся в мясных изделиях, влияют на работу ЦНС и могут вызывать психические расстройства.