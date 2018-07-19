Тестируемое в США движение без светофоров не учитывает пешеходов

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Оказывается, автомобилям можно не простаивать на свободной дороге на красный свет. Американские специалисты подготовили новацию.

Пока что опыт проводится в США лишь при выезде с одной из автостоянок Питтсбурга. Сразу же выяснилось, стартап не учитывает проблему пешеходов.

Суть состоит в том, что между стоящими на развязке автомобилями происходит обмен сигналами. Следовательно, если нет опасности для будущего движения, они могут сразу его осуществлять.

Время для водителей, действительно, экономится. Однако разработка пока никак не учитывает пешеходный поток. Кроме того, она пока не может позволить движение без светофоров на сложных развязках.

Идеи о «безсветофорном» регулировании появились почти век назад. В то же время, пока ни одна из предложенных схем не может заменить привычного «красный, жёлтый, зелёный».

Новация предполагает наличие на каждом движущемся авто бортового компьютера, который позволяет обмен данными по направлению и скорости движения с другими автомобилями.

Таким образом, водитель видит перед собой виртуальный и персональный «светофор». Авторы изобретения полагают, что при внедрении их новинки, экономия времени водителей при движении в городах составит больше 20%.

Изобретатели полагают, что люди могут быть «включены» в систему с помощью их гаджетов. Скептики отвечают, таковые есть не у всех, а реакция пожилых людей на их сигналы может быть заторможенной.