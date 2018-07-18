«Ложь и Сатана»: Ученые нашли масонский смысл в логотипе NASA

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Змеиный язык, наложенный на звездное небо. Это изображено на логотипе космического агентства. Змеиный язык, наложенный на звездное небо. Это изображено на логотипе космического агентства.

Ученые нашли масонский смысл в логотипе NASA. Известно, что узнаваемый знак объединил змеиный язык, наложенный на небо со звездами. Этот атрибут ассоциируют со словами: ложь, сатана, дьявол. Национальное управление по Воздухоплаванию и Исследованию Космического Пространства ранее возглавлялось масоном 33-степени и имело отношение к их знаниям.

Ученые приметили, что NASA стало принимать в свои ряды исследователей, которые после службы в управлении становились масонами. Необычная связь привела ученых к новому пониманию деятельности организации. Христианство и направление масонов слоняется к поклонению солнцу, что в итоге, позволяло NASA скрывать своих членов от расправы с представителями других религий и направлений.

«Масонство походит и является отголоском религии древних друидов, которые, подобно волхвам Персии и жрецам Гелиополиса в Египте, были жрецами солнца», - говорится в исследование ученых.

Солнце принялись прославлять и изображать во всех новых логотипах экспедиций в космическое пространство. Например, символом нашивки миссии NASA Аполлон-11 стал орел на Луне.

Аполлона-13 уже был ознаменован тремя лошадьми, которые тянули за собой Солнце.

«Каждая миссия Аполлона была тщательно отрепетирована,а затем снята на больших звуковых сценах на секретном испытательном полигоне Комиссии по Атомной Энергии в пустыне штата Невада, а также на защищенной и охраняемой звуковой сцене в студии Уолта Диснея, в которой находился макет Луны огромного масштаба», - говорится в секретных исследованиях ученых.

Особым логотипом NASA хотели подчеркнуть отречение от христианства в пользу масонства и влияния Солнца на развитие мира. Как правило Солнце отождествляется с мужской энергией, с истиной и просветлением.