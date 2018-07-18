«Ложь и Сатана»: Ученые нашли масонский смысл в логотипе NASA

Змеиный язык, наложенный на звездное небо. Это изображено на логотипе космического агентства. Змеиный язык, наложенный на звездное небо. Это изображено на логотипе космического агентства.
Ученые нашли масонский смысл в логотипе NASA. Известно, что узнаваемый знак объединил змеиный язык, наложенный на небо со звездами. Этот атрибут ассоциируют со словами: ложь, сатана, дьявол. Национальное управление по Воздухоплаванию и Исследованию Космического Пространства ранее возглавлялось масоном 33-степени и имело отношение к их знаниям.
Ученые приметили, что NASA стало принимать в свои ряды исследователей, которые после службы в управлении становились масонами. Необычная связь привела ученых к новому пониманию деятельности организации. Христианство и направление масонов слоняется к поклонению солнцу, что в итоге, позволяло NASA скрывать своих членов от расправы с представителями других религий и направлений.
Солнце принялись прославлять и изображать во всех новых логотипах экспедиций в космическое пространство. Например, символом нашивки миссии NASA Аполлон-11 стал орел на Луне.
Аполлона-13 уже был ознаменован тремя лошадьми, которые тянули за собой Солнце.
Особым логотипом NASA хотели подчеркнуть отречение от христианства в пользу масонства и влияния Солнца на развитие мира. Как правило Солнце отождествляется с мужской энергией, с истиной и просветлением.