Ученые: Классифицирован новейший период в истории Земли

Сегодня, 17:40

Международная комиссия по стратиграфии (ICS) объявила о новом подразделении во времени, которое теперь появится во всех официальных картах, отражающих геологическое прошлое Земли.

Последний период существования планеты (4200 лет) был официально классифицирован как новая глава в истории Земли – эпоха Мегхалай (Meghalayan).

Начало этому периоду положила глобальная засуха, которая имела губительные последствия для древних цивилизаций Египта и Китая. Новейший период в истории Земли, «мегхалайская» эра, является последней частью более длительного периода, известного как эпоха голоцена, представляющая собой последние 11700 лет существования планеты вплоть до современности.

Каждая геологическая эпоха характеризуется ее глобальным воздействием и заметными изменениями в породах и отложениях. Сталагмит, обнаруженный в северо-восточном индийском штате Мегхалая, ярко продемонстрировал изменения, соответствующие новому подразделению во времени и поэтому дал свое название новой эпохе.

Некоторые ученые возражали против выделения Мегхалая, тем более, что продолжаются дискуссии об определении нового геологического периода, основанного на человеческой деятельности - «Антропоцен».