Раскрыта тайна древних таджикских крокодилов

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Они при длине до 7 метров могли всё. Не умели лишь летать.

Загадка таджикских крокодилов, существовавших многие сотни миллионов лет назад, будоражила умы многих учёных. Теперь она раскрыта, благодаря специалистам из Петербурга.

Эра таджикских крокодилов началась в Юрском период и завершилась в конце Мелового. Это было около 80-90 лет тому назад.

Впервые, останки этого таинственного чудовища нашли рядом с посёлком Кансай, находящемся в Таджикистане. Также, по сведениям учёных, похожие существа населяли в то время Северную и Южную Америку, а также Африку.

Найденные кости не позволяли точно оценить размер древних чудовищ. Для этого нужно было найти хотя бы один его череп. Этого пока не случилось.

В то же время, учёные Петербурга, изучив около 400 костей этого вида крокодилов, пришли к однозначному выводу. Их средний размер составлял 5 метров. В то же время были нередки и особи с 7-метровым размером.

Но суть открытия не в этом. Тайна заключалась в том, что у таджикских крокодилов был абсолютно разные подвиды.

Некоторые из них обитали лишь в воде и у них вместо лап были ласты. Другие стали земноводными. Третьи предпочли, исключительно землю.

Часть из них были настолько агрессивны, что могли вытеснять с ареала своего обитания даже динозавров. В схватках с ними крокодилов защищали костные пластинки, покрывающее всё туловище.