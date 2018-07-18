«Жертвы экспериментов»: Гуманоиды оставляют на телах похищенных людей тайные знаки

Сегодня, 17:14

НЛО похищают только верующих людей для энергетических ритуалов, уверенны ученые.

Ученые провели анализ некоторых случаев похищения людей гуманоидами. Последним вопиющим и непонятным стал инцидент с итальянцем Маурицио Кавалло. Мужчина более 40 лет пытается доказать, что был похищен гуманоидами. Жертвы экспериментов часто отстаивают свою точку зрения, предупреждая людей об опасности, но люди непоколебимы в своих стереотипных мыслях. Ученые нашли отличительный элемент на телах похищенных людей. Тайные знаки гуманоиды оставляют для маркировки уже использованных землян, уверенны конспирологи.

Есть данные о пострадавших от рук пришельцев женщин, которые заявляли о слиянии с головастыми существами в условиях корабля НЛО. Гуманоиды отдают предпочтение в ритуале похищения не всех людей, а только верующих.

По данным наследователей энергетических практик, именно эти «непорочные исконно верующие» наиболее энергетически насыщены, по сравнению с безбожниками и атеистами. После подобных контактов с гуманоидами людям преимущественно «стирают» память, и они не знают, что находились в лаборатории под наблюдением.

Доказательством может считаться «клеймо» на теле после нанотехнологичных приспособлений забора биоматериала и вживления чипов. После контактов с НЛО люди начинают жить по-другому – по их сценарию как искусственный интеллект. У пострадавших развивается подсознательное желание отомстить гуманоидам за похищение.

Профессор Рич Макнели и его коллеги из Гарвардского университета провели более 10 лет, изучая психологию похищений инопланетян, и, в частности, почему некоторые люди используют личность «инопланетного похитителя». Регулярно испытывая паралич сна и галлюцинации при пробуждении: многие люди, которые сообщили о похищении людей, страдают эпизодами раннего утреннего паралича сна. У них формируются ложные воспоминания и меняются взгляды на мир.