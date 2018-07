Кровь в стуле – серьезный признак заболевания

Сегодня, 03:45

Кровь в кале взрослого человека может быть видна вследствие различных причин. Это, прежде всего, болезни толстой кишки – геморрой, анальные трещины. Также причинами могут быть такие заболевания, как язва желудка или двенадцатиперстной кишки, диаертикулез, полипоз, проктит, болезнь Крона, глистные инвазии, рак кишечника.

Но серьезным признаком заболевания могут быть даже незначительные, неопределимые на глаз включения крови в кале. Джиллиан Либби (Gillian Libby) и Роберт Стил (Robert Steele) из Медицинской школы в Данди в Великобритании (Medical School in Dundee in the United Kingdom) провели исследования, на основании которых утверждают, что даже скрытые или невидимые глазу следы крови в стуле человека могут быть признаком колоректального рака. Кроме того, это может быть вызвано раком кишечника.

В результате исследований английских ученых выяснилось, что почти 60% людей со следами крови в кале умирают преждевременно. Научная работа проводилась в течение 16 лет, были использованы данные о раке и реестр смертей 134000 человек, из них анализ выявил наличие крови в стуле у 2700 человек.

Исследования показали, что наибольшей опасности подвержены люди мужского пола старшего возраста.

Исследователи утверждают, что этот тест можно использовать, как своеобразное «окно общего состояния здоровья» пациента. Положительный анализ – серьезный признак наличия болезней системы кровообращения, респираторной и пищеварительной систем, нейропсихологических, гормональных расстройств. Возможно наличие опухолей и помимо кишечника.