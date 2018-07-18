Ученые: Искусственная еда вскоре заполонит прилавки

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Голландские ученые смогли вырастить мясо в пробирке, сделав искусственную говядину для гамбургера. Такого прорыва пищевая промышленность ждала долгие годы.

Ученые из Голландии, которые задействованы в стартапе Mosa Meat, после проведения длительного эксперимента смогли вырастить мясо в пробирке. Такого чуда долгие годы ждала пищевая промышленность, ведь натурального сырья в мире становится все меньше и меньше. Известно, что финансирование такого стартапа составило 10 миллионов долларов, а в ходе эксперимента удалось создать искусственную говяжью котлету для гамбургера.

Ученые уверены, что в промышленных масштабах производить такой продукт будет можно уже к 2021 году, а реализовывать его начнут в рестораны. Известно, что сам метод довольно прост, необходимо иметь каркас для создания искусственного мяса, который производится путем сбора стволовых клеток ткани коров. После этого клетки, которые еще не утратили способность к регенерации, обрабатываются в специальном растворе и начинают делиться на каркасе.

Сообщается, что изначально такой едой планировали кормить космонавтов, но высокий коммерческий потенциал проекта заставил задуматься над более широким его использованием. Исследователи отмечают, что через несколько лет такой продукт перестанет быть чем-то необычным, а кроме говяжьего мяса в промышленных лабораториях можно будет выращивать и нечто похожее на куриное мясо. Отмечается, что для выхода на коммерческий рынок такое мясо в обязательном порядке будет проходить процедуру сертификации. Ученые говорят, что искусственная еда вскоре заполонит прилавки.