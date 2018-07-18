«Телекинез вместо рукопашной»: В Пентагоне научат военных управлять машинами силой мысли

Сегодня, 16:40

Войны будущего будут вестись в головах солдат, считают в Вашингтоне.

Выйти на принципиально новый уровень военных разработок планируют специалисты департамента перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). В настоящее время это подразделение работает над созданием нейронной сети, способной служить в качестве ретранслятора импульсов головного мозга. Команды военных будут передаваться на пульт управления боевой машиной. В перспективе данный проект преследует цель разработать алгоритм управления силой мысли. В Пентагоне научат солдат дистанционно управлять транспортными средствами «без рук». Таким образом, телекинез будет использован вместо рукопашной техники. Воплотить его в жизнь планируется путём создания специального оборудования. Работа аппарата будет построена на специальных датчиках, считывающих сигналы мозга, и программном обеспечении, преобразующем эти самые сигналы в команды управления. Первоначально речь идёт об управлении простыми машинами, в будущем – летательными аппаратами и тяжёлой техникой.

Вероятнее всего, именно такой - с беспилотным и бесконтактным боем – видят будущую войну американские генералы. В целом руководство США видит в данном направлении большие перспективы. Об этом говорит тот факт, что DARPA получит на собственные проекты в сфере электроники $1,5 млрд. Чиновники объясняют необходимость данного подразделения тем, что частные структуры нацелены на проекты, ориентированные на получение скорой отдачи, тогда, как государственные структуры руководствуются долгосрочной перспективой.