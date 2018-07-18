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В будущем людей не будут окружать звери, с опаской заявляют ученые.

К такому необычному выводу биологии из Квинслендского университета (Австралия) пришли после того, как подытожили результаты мониторинга популяции одного из уникальных видов в природе. Новый вид смертоносной змеи может исчезнуть, уверенно заявляют ученые. Ядовитая особь «бэнди-бэнди» может стать обладательницей особой странице в книге вымерших с лица планеты животных и растений. Журнал Zootaxa разместил научную статью по данному вопросу.

Профессор Брайан Фрай подчеркивает, что ядовитый вид нашли во время экспедиции и потерять его на столь раннем этапе исследования не хотелось бы. К слову, вид «бэнди-бэнди» – небольшие черно-белые змеи, которые достигают в длину 50-100 сантиметров. Ореолом обитания называют землю, где они роют хода и живут.