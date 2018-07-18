Уфологи бьют тревогу: Золотая пластинка «Вояджера» приведет на Землю агрессивных пришельцев

Сегодня, 16:20

Истреблением человечества могут обернуться поиски внеземной жизни за пределами Солнечной системы, полагают охотники за НЛО.

В 1977 году космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» покинули Землю, отправившись искать признаки жизни за пределами нашей планетарной системы. По состоянию на 2014 год, первый зонд отдалился от Солнца на 19,1 млрд км, второй – на 15,6 млрд км. На борту космических аппаратов лежат информационные золотые пластинки с записью звуков и видеосигналов. Воспроизведя файлы посредством иглы и фонографической капсулы, инопланетяне могут услышать 55 человеческих языков и просмотреть изображения нашей планеты, впоследствии вступив в контакт.

Однако ученым давно пора понять, что «зеленые человечки» на НЛО – это не всегда дружелюбные создания. Подобно людской, их раса наполнена социально опасными представителями, бьют тревогу уфологи. Согласно предсказанию охотников за гуманоидами, апокалипсис начнется, когда золотая пластинка «Вояджера» приведет на Землю агрессивных пришельцев.

Оценив богатство и сравнительно слабую военную мощь людской расы, злые инопланетяне поставят на ней крест. Удар будет нанесен из космоса, поэтому человечество даже не сможет сопротивляться. Единственный шанс на спасение – контакт с дружелюбно настроенными пришельцами, считаю уфологи.