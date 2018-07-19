Ученые рассказали, почему не сохраняются самые ранние воспоминания

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Мало кто может похвастаться тем, что помнит какие-то события, происходившие с ним в возрасте до двух лет.

Это явление даже имеет свой термин – детская амнезия. Ученые проводили исследования на эту тему и выявили интересный факт. Трехлетние дети очень хорошо запоминают то, что с ними происходило, и помнят это через год. Даже через три года, в возрасте семи лет, дети могут воспроизвести более 70% событий, которые с ними происходили в трехлетнем возрасте.

Но уже через год, когда ребенку исполняется 8 лет, он может вспомнить только треть событий своего трехлетнего возраста. Остальная информация не сохраняется. В дальнейшем этот процесс исчезновения самых ранних воспоминаний продолжается. Эксперты раскрыли феномен и объяснили, почему не сохраняются самые ранние воспоминания.

Ученые говорят, что младенец обладает хаотической памятью, а, начиная с семилетнего возраста, ребенок начинает запоминать события в хронологической линейной последовательности. Новая каталогизированная система запоминания информации может вызвать стирание ранней информации, не имеющей привязки к новой системе.

Ребенок с рождения имеет эпизодическую память (информация, полученная исключительно из личного опыта, увиденное своими глазами) и семантическую память (это информация, полученная не из личного опыта, а то, что ему рассказали, объяснили, заставили запомнить даты событий и т.д.).

Мозг ребенка объединяет в единую сеть семантическую и эпизодическую память. Этот процесс начинается с трех- четырехлетнего возраста, а единая сеть из островков информации создается к возрасту семи лет. Благодаря такой сети человек может быстро «достать из своего хранилища» любую информацию.

Центральный управляющий орган памяти человеческого мозга называется гиппокамп.

Также ученые в результате проведенных исследований пришли к выводу, что самые ранние воспоминания из младенческого периода могут быть ложными. Они могут неосознанно сформироваться в результате рассказов членов семьи, на основании семейных фотографий и т.д.