Ночной дожор: Перекусы перед сном повышают риск развития рака

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Группа опытных ученых из Испании в ходе длительного эксперимента и наблюдения за добровольцами пришли к выводу, что есть в ночное время суток крайне опасно для здоровья. Ученые связывают «ножной дожор» сразу с двумя видами рака.

Ученые из Барселонского университета вычислили, что лучшее время для ужина это до девяти часов вечера. Если же человек будет регулярно употреблять пищу после девяти и перекусывать по ночам, но это может стать почвой для серьезных заболеваний. Ученые утверждают, что из-за ужина в неправильное время у мужчин может возникнуть рак простаты, а у женщин начаться онкологический процесс в груди.

Однако если ужинать до 21:00 часов, то наоборот, риск злокачественного образования снижается на 25%. В предыдущих исследованиях онкологи говорили, что рак провоцируют алкогольные напитки, даже в самых маленьких дозах.