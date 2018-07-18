Сегодня, 15:15

Международная группа ученых проводила раскопки под одним из египетских храмом и обнаружила довольно интересную находку. Теперь они будут исследовать мумии шакалов и лис, которые мумифицированы.

В Египте под храмом нашли восемь миллионов мумий животных. В числе мумий оказались тела собак, кошек, мангустов, лис и соколов. Британские ученые, которые и организовали исследование, рассказали, что проводилось оно в катакомбах, которые находятся под храмом Анубиса. По предварительным данным, возраст мумифицированных животных составляет приблизительно 2500 лет.

Один из у частников раскопок – профессор Кардиффского университета Пол Никсон рассказал, что несмотря на то, что данные работы ведутся уже не один год, ученые только сегодня смогли изучить весь никрополь. По предварительной версии специалисты сообщают, что такое большое скопление мумий животных в одном месте можно объяснить тем, что именно здесь был рынок по их продаже. В ходе изучения находки на теле животных следы насильственной смерти обнаружены не были. Часть же ученых уверены, что данные животные разводились специально для магических ритуалов.

Более подробную информацию о возрасте мумий и причинах их смерти исследователи смогут дать только после проведения всех необходимых лабораторных исследований. На данный момент они доставляются в Великобританию, где и будет проведен анализ.