В США объявили о закрытии национального парка из-за Йеллоустоунского вулкана

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Специалисты из Университета штата Вашингтон в США обнаружили постепенно расширяющиеся трещины, что может увеличить риск камнепада.

Из-за этого может прекратить свою работу расположенный рядом национальный парк Гранд-Титон, от которого до опасного места всего 100 километров. Когда появилась трещина в районе Йеллоустоунского вулкана, не известно. Однако участок решили срочно закрыть, чтобы избежать травм среди туристов.

Несмотря на то, что вулкан не извергался более 600 тысяч лет, учёные постоянно наблюдают за ним в надежде понять, когда он снова может пробудиться. Парк закрыт не полностью, а только на участках Парк Хидден Фолс Риджинал и Каскейд Каньон. Те области, что рядом с озером Дженни, пока доступны для туристов, согласно официальному объявлению экспертов.