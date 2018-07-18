IT-компании подписали соглашение не разрабатывать оружие с искусственным интеллектом

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С 13 по 19 июля в столице Швеции Стокгольме проходит международная конференция, в которой принимают участие ведущие IT-компании. Руководители компаний-участников и различные эксперты подписали соглашение не разрабатывать летальные образцы оружия с искусственным интеллектом (ИИ).

Всего количество подписантов: 164 организации и 2410 человек. С их числе, например, основатель DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis), предприниматель Илон Маск (Elon Musk), программист и основатель Skype Жаан Таллин (Jaan Tallinn).

Все согласились, что автономное летальное оружие может представлять очень большую угрозу людям. Один из подписантов, Макс Тегмарк, профессор физики в Массачусетском технологическом институте (США), сказал, что разработчики ИИ делают намного больше, чем политики. Данное соглашение – практический шаг в направлении недопущения такой возможности, чтобы оружие самостоятельно, без участия человека решало, кого убивать.

По мнению экспертов, решение о судьбе людей никогда не должна принимать машина. Этот моральный принцип должен быть решающим в военном применении ИИ.

Неизвестно только, поддержат ли этот принцип военные ведомства различных стран-производителей вооружений.