Российские школьники разрабатывают станцию обработки снимков из космоса

Сегодня, 13:08

В образовательном центре «Сириус» в Сочи 8 школьников из разных городов РФ работают над изобретением устройства под руководством Александра Макарова (руководителя центра) и гендиректора «Лоретт» Владимира Гершензона.

Российские школьники из Москвы, Саратова, Екатеринбурга и Барнаула разрабатывают станцию обработки и приема снимков нашей планеты из космоса. Они, как утверждают представители центра, работают по программе «Большие вызовы». Преподаватели говорят, что информационная составляющая, передающаяся со спутников, сама по себе огромная и их непросто обрабатывать, если для этого нет необходимых навыков.

У ребят, по словам учителей, нарабатываются свои конструктивы, мехатроника и программная оболочка. Если у них получится довести дело до ума, то, скорее всего, разработка будет запатентована. В случае, если ребята не успеют сделать задуманное в «Сириусе», то в конце лета они отправятся в столицу и будут там продолжать работу.

Школьники 8-10 классов, участвующие в «Больших вызовах», являются победителями и призерами Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ. Они имеют свои достижения в технических дисциплинах, физмате и естественных науках.