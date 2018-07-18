«Вечная жизнь»: Храм Соломона восстанет из пепла перед концом света

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Пристанище для Ноевого ковчега «вылили» из золота и драгоценностей, по типу знаменитого спасательного судна.

О Храме Соломана в истории говорится много интересных фактов, которые приводят людей к мысли о существовании Бога и верности древних пророчеств. Согласно Библейским рассказам, Храм Соломона планировался лучшими архитекторами. Для работ задействовали около 150 тыс. рабочих. Тонны золота, серебра, меди и железа стали основой Господнего дома.

Строили его долгих 7 лет, по истечению которых стало ясно – это копия Ноевого ковчега. Возвышавшиеся одна над другой внутренние платформы выходили наружу из нижней основной части стен тремя выступами. Они требовали особых подпор, образовались колоннады под широкими навесами выступавшей в верхних частях стены.

Размеры храма имели высоту 16 м, длину 43 м, ширину 21 м. Внутри его украсили деревом и мрамором. Это воспроизведение искусства нельзя было легко снести или разобрать, уверенно заявляют историки.

Есть гипотеза, что храм в первоначальном состоянии находиться на горе Арарат, но каменный чертеж Вселенной иначе определяет местонахождение утерянной святыни. По данным Исаака Ньютона, в Храме Соломона хранится все манускрипты с тайнами и исследованиями, которые человечество пытается воссоздать в данный момент времени. Возможно, законы природы и Божественная Истина скрыты в строении храма и в пропорциях между его различными частями. Теорию можно будет вскоре опровергнуть или оказать, поскольку чеченец обнаружил в горах Ноев ковчег. Есть мысль археологов о том, что закаменелый объект может быть Храмом Соломона, который Господ решил спрятать от людей до «судного дня». Утерянный объект восстанет из пепла перед концом света. Возможно также и то, что людей ожидает очень сильное испытание. Итогом станет покаяние и разговор со Всевышним, после чего людям гарантирована «вечная жизнь» в Эдеме.