Ученые: Найдена причина появления звука моря в ракушках

Вчера, 23:30

Американские исследователи изучали ракушки, в которых мы слушаем звук моря. Установлено, что данный звук абсолютно ничего общего не имеет с водной стихией.

Исследователи из Калифорнийского университета (США) сосредоточили свой опыт на изучении морских ракушек, которые очень популярны среди туристов. Как известно, каждый отдыхающий с морского побережья старается привезти ракушку, в которой, по мнению обывателей, можно послушать море.

Ученые рассказали, что звук, который мы слышим из ракушки, ничего общего не имеет с морем, его можно также прослушать и из чашки или стакана. В ходе исследования установлено, что внутренняя поверхность ракушки имеет способность усиливать некоторые частоты. Воспроизвести данный феномен можно и при помощи других полых предметов. В образовании данного звука основную роль играет резонанс, который способствует усилению звуковых частот, которые формируют у человека некоторые специфические ассоциации.

По мнению специалистов, раковина представляет собой своеобразную резонансную полость, которая имеет способность усиливать одну частоту и приглушать другие. Именно такая способность и приводит к тому, что поднося раковину к уху, мы слышим в ней звук, который похож на морской прибой.

Данный эксперимент показал, что никакой магии в ракушке нет, а звук, который доносится из нее, можно интерпретировать по-разному.