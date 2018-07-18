«Эффект гориллы»: Стало известно, как пришельцы маскируются среди людей

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Инопланетяне могут без лишних проблем быть незамеченными.

Стало известно, как пришельцы маскируются среди людей. Несмотря на многочисленные утверждения о том, что на Земле уже давно существует инопланетная диаспора, которая то и дело проявляет себя в разных уголках планеты, до сих пор понять, как пришельцы маскируются среди людей, никому не удавалось. Изучить этот вопрос взялись нейрофизиологи Габриэль Башни и Мануэль Гарсия. Они взяли за основу собственного исследования эксперимент под названием «Эффект гориллы», проведённый в 1999 году в Гарвардском Университете.

Участники данного опыта были одеты в футболки белого и чёрного цветов. Они распределились по парам и бросали друг другу мяч. При этом респонденты должны были считать броски и быть сосредоточены исключительно на тех, кто был одет в белую одежду. Эксперимент был запечатлён на видео. В середине ролика можно заметить, что в толпу занятых и озадаченных студентов входит человек, переодетый в костюм гориллы. Он свободно проходит мимо и показушничает, однако окружающие люди его не замечают.

После завершения эксперимента более половины респондентов заявили, что ничего подозрительного во время опыта не заметили. Башни и Гарсия определили, что подобное происходит и с другими людьми, которые сосредоточены на каких-либо проблемах, в том числе и описках внеземной жизни, но их внимание обращено на совершенно посторонние факты и явления. Между тем, очевидное присутствие пришельцев на Земле может оставаться незамеченным многие годы.