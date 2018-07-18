Миру грозит отключение Интернета из-за неожиданной причины

Сегодня, 09:35

США первыми лишатся благ цивилизации, если не предпримут действий, уверяют специалисты.

Американские эксперты предвидят отключение Интернета из-за неожиданной причины. После проведения последних исследований стало ясно, что ситуация с наводнениями и таянием ледников становится угрозой для Сети. Миру грозит отключение кабелей Интернета, поскольку большие площади с системами передачи сигналов через 15 лет могут уйти под воду.

Обеспокоенные специалисты предрекают повышение уровня мирового океана на пару метров за короткий период и в итоге это «потопит» поля с Интернет-маяками, а, в общем кануть в воду могут 1,9 тысячи километров магистральных и 3,9 тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. Для решения проблемы, специалисты предлагают воспользоваться новыми технологиями, чтобы сейчас поднять площадки выше. Можно также прибегнуть к строительству новых линий «трубопроводов» для кабелей.

Страшно представить, что будет, когда население планеты перестанет получать доступ в интернет. Мир погрузится во тьму, ведь в современном мире большинство технологий "подпитываются" именно благодаря всемирной Сети. Специалисты по всему миру не смогут за короткий срок устранить не то что проблему, но и ее причину, хотя это удалось предвидеть уже сейчас.