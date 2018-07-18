Уфолог зафиксировал падение настоящего НЛО в Саскачеване

Сегодня, 09:04

Канадский опытный специалист по паранормальным явлениям и уфолог Крис Рутковски проинформировал, что ему удалось отследить загадочный НЛО, который на днях шокировал жителей Канады. Согласно данным уфолога, неопознанный объект упал в районе Саскачеван.

Стало известно, что на территории канадской провинции Саскачеван было обнаружено загадочное НЛО. По словам местного уфолога Криса Рутковски, инопланетный летающий объект долго кружился вокруг провинции и стал стремительно падать на землю. Однако после падения обломки НЛО найдены не были, сообщил Рутковски.

Охотнику за НЛО удалось снять редкие кадры летающей тарелки, которую не так давно видели очевидцы из разных городов Канады. Однако интернет-пользователи усомнились в наличии инопланетного объекта и заявили, что в небе могли быть квадрокоптеры.