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США продолжает скрывать от человечества факты наличия инопланетян, уверенны исследователи Космоса.

NASA по праву считается перспективной организацией, которая за годы существования сделала немало открытий и совершила прорыв в исследованиях Галактики. Однако, вместе с тем, специалисты имеют доступ к секретным материалам, которые не демонстрируют обычным людям Земли. Уфологи связывают этот факт с желанием скрыть от человечества факты взаимодействия с гуманоидами. Уфологи опубликовали снимки реальных НЛО и хотят показать, что обман NASA до сих пор активно действует.

Причины умалчивания фактов наличия внеземных цивилизаций в Космосе имеют несколько факторов, по мнению эксперта. Это делается в первую очередь для того, чтобы наладить связь с инопланетянами и избежать войны, которую пророчат ведуньи. Еще в числе причин оказалась ситуация ведения США скрытой войны на истребление используя космические корабли. В этом случае, эксперты подчеркивают, что Трамп использует финансы страны для расширения строительства кораблей по типу НЛО: более быстрых, энергоэффективных и высокотехнологичных. Уфологи предполагают, что некоторые НЛО в небе это уже результат работы ученых NASA, создавших копию летательного объекта.