Уфологи обнаружили на Луне подземную базу инопланетян

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Вход в убежище отслеживается достаточно легко и виден с помощью обычного оборудования.

Уфологи нашли очередные следы инопланетян на Луне. На этот раз исследователям удалось заметить подземную базу инопланетян. Специалисты обнаружили вход в таинственное подземелье огромной величиной. Размеры данного объекта позволяют вместить НЛО значительной величины. По своей форме он напоминает четырёх стороннюю пирамиду.

По неизвестным причинам пришельцы не стали уделять должное внимание маскировке своей базы, что позволило обычным любителям отыскать её. В этой связи у уфологов возникает масса вопросов к NASA и прочим ведомствам, исследующим космические просторы. Специалисты уверены, что если даже им удалось выявить базу пришельцев на Луне, то профессиональным учёным это сделать было проще простого. Исследователи уверены, что власти намеренно скрывают от общественности значимые факты контактов с внеземными цивилизациями.

Ранее мы писали, что астроном показал на видео взлет НЛО с поверхности Луны. Сразу несколько кораблей пришельцев попали в объектив его камеры. Исследователь решил сразу же поделиться открытием в сети.