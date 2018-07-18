У Илона Маска появился конкурент: Полеты в космос станут доступными

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Полет в космос является пока что недостижимой мечтой для простых обывателей. Но компания Blue Origin нашла выход из этой ситуации.

Теперь у популяризатора полетов на Марс Илона Маска появился конкурент, который может предложить билет по самой низкой цене, благодаря которой полеты в космос станут доступными. Представитель компании Джефф Безос заявляет, что цена такой «путевки» будет составлять 200-300 тыс. долларов. И, по его мнению, другого шанса у человечества повидать мир со стороны космоса не будет. Его прямой конкурент, Илон Маск, как заявляет Безос, не сможет предложить настолько низкую цену для полетов.

Как уточняет представитель Blue Origin, полет будет происходить в капсуле, на борту у которой будут еще 5 человек. Люди смогут подняться на высоту 100 км над Землей, где и увидят, что наша планета имеет форму шара.

По словам Безоса, в капсуле будут отдельные кабинки для каждого участника экспедиции, а также иллюминаторы во весь рост. Полет, по предварительным данным, займет 4-8 часов.