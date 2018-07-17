Препарат из перца чили спасет от ожирения

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Новое лекарственное средство от ожирения из капсаицина доказало свою эффективность в ходе опытов.

При проведении исследований препарат давали грызунам. Кроме устойчивой потери веса, ученые отметили улучшение метаболизма, несмотря на то, что подопытные съедали большое количество жиров.

Эффект препарата связан с тем, что вещества, придающий чили остроту, действуют на организм несколько часов после принятия. Анализ крови у подопытных показал снижение сахара и холестерина, состояние печени тоже не вызвало нареканий.

Препарат из перца чили стимулирует рецепторы TRPV1, и в жировых клетках начинается процесс сжигания энергии, что в свою очередь должно привести к потере веса.

Лабораторные исследования продолжались на протяжении 8 месяцев. За это время негативных последствий длительного приема препарата не выявили, эффективность сохранилась.

Тем не менее, это не означает, что чрезмерное употребление специй спасет от ожирения. Для сжигания жира нужна специальная формула, чтобы содержащееся в чили жгучее вещество высвобождалось постепенно.

В последнее время ожирение стало настоящей проблемой. В современном обществе каждый третий человек страдает от избыточной массы тела. Причина этого недуга – недостаточные физические нагрузки и отсутствие культуры питания.