Ученые открыли 12 новых спутников Юпитера

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Исследователи искали одну планету, а обнаружили несколько небесных тел.

Ученые, во главе со Скоттом Шеппардом, открыли еще 12 спутников газового гиганта. В 2001-2004 гг. были открыты 40 новых спутников Юпитера и на тот момент это было их основное количество, однако до сегодняшнего дня количество спутников все пополнялось. И вот теперь их 79.

На самом деле группа астрофизиков искала возможную еще одну массивную планету за пределами Плутона. В области их обзора оказался и Юпитер. Девять открытых небесных тел были осколками лун, когда-то разбившихся об астероиды или же столнувшихся друг с другом. Они вращаются ретроградно, то есть не по направлению вращения Юпитера, а в обратную сторону. Они совершают один оборот вокруг планеты за два года.

Два других спутника более близки к планете и движутся проградно, то есть по направлению вращения газового гиганта. Они совершают оборот менее, чем за один год. Также еще один спутник Юпитера оказался самым маленьким, он всего около километра в диаметре и получил имя «Валетудо». Он движется во встречном направлении относительно внешней ретроградной группы спутников, пересекая их орбиты.