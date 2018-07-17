В Ирландии нашли древнюю гробницу – аналог Стоунхенджа

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Уникальный артефакт, представленный останками доисторического земляного сооружения, окруженного валом земли круглой формы, «выдала жара». Святыню выявили дроны.

Аномальная для данных мест жара спровоцировала ускоренный рост травы, который помог сделать важное открытие. В Ирландии ученые нашли древнюю гробницу, диаметром 150 метров, которая представляет собой аналог Стоунхенджа. Ее возраст исследователи оценили в пять тысяч лет, сооружение относится к позднему неолиту или раннему бронзовому веку.

Хендж входит в комплекс Бру-на-Бойн в долине реки Бойн, который состоит из погребальных курганов, менгир и иных хенджей. Ученые полагают, что данная гробница, которая способна вместить тысячи человек, использовалась для проведения ритуалов. Уникальные, ранее не виданные особенности строения придают ему значение мирового уровня.