Ученые: Опасная планета X Нибиру наклоняет Солнце

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Гипотетическое космическое тело постепенно приближается к Солнечной системе, что может негативно отразиться на вращающихся вокруг звезды космических объектах.

Ученые в Калифорнийском технологическом институте обнаружили, что опасная, до сих пор не выявленная ни одним прибором планета Х Нибиру постепенно приближается к Солнечной системе, вызывая колебания различной амплитуды, и тем самым наклоняет Солнце. Давно известно, что все планеты, вращающиеся в плоскости светила, сильно зависят от его состояния. Исследователи опасаются, что подобная взаимосвязь может привести к печальным последствиям. Планета X может создать наклон до 6 градусов относительно Солнца, из-за чего звезда станет несбалансированной.

Астрономы Майк Браун и Константин Батыгин добавили, что до сих пор ни один ученый не может толком объяснить столь загадочное явление, а потому люди просто продолжают говорить об этом гипотетическом объекте.

Планета Нибиру широко упоминалась в шумерской мифологии как центральный объект или двенадцатая планета. Существует гипотеза, что орбита планеты Х в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Именно эта таинственная планета угрожает уничтожить жизнь на Земле.