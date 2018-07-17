Ученые смогут редактировать внешность ребенка на генном уровне

Сегодня, 20:30

Многие родители хотят изменить что-то в своем ребенке, и дело касается не только генетических заболеваний.

В Великобритании ученые пришли к выводу, что вмешиваться в ДНК человека не только можно, но и нужно. По их мнению, такое вмешательство должно только пойти на пользу будущему малышу. На данном этапе с генами можно делать все, что угодно, научные достижения позволяют проводить такие процедуры. В основном они используются для удаления генов каких-либо наследственных заболеваний для того, чтобы ребенок никогда не узнал, что такое рак, болезнь Альцгеймера и другие генетические болезни.

Многие родители также хотят вмешаться в ДНК не только для того, чтобы излечить ребенка, но и для изменения внешности будущего малыша. К примеру, смогут изменить цвет глаз и волос или же его рост. По их мнению, некоторые поправки помогут ребенку лучше адаптироваться в обществе, если он, к примеру, не будет слишком низким, так как дети жестоки. Или же чтобы цвет волос был мамин, а глаза папины, а не наоборот.

Наука может удовлетворить разные причудливые желания людей, и ученые из Совета Наффилда по биоэтике решили, что редактировать внешность ребенка на генном уровне - это нормально.