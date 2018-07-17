Психологическое самоощущение способно свести человека с ума из-за несоответствия стандартам красоты.
Психиатры прокомментировали влияние избыточной массы тела на поведение и мышление человека. Лишний вес назвали причиной психических расстройств, который может спровоцировать развитие фобий, навязчивых состояний и других негативных психологических факторов.
Врач-психиатр подмечает, что есть с запасом люди начинают именно в ситуациях наличия проблем. Но есть выход из этой сложной круговой поруки, стоит вовремя решать свои проблемы и отказываться от такого временно действующего метода как «заедание ситуации». Очевидно, что многие люди регулярно едят больше пищи, чем им нужно, поэтому ожирение стало такой проблемой в последние годы. В прошлом люди были более активными, и у них не было широкого ассортимента «нездоровых» продуктов, которые доступны сегодня. В настоящее время еда относительно дешевая, обильная, и люди избалованы выбором ассортимента в супермаркете. Поэтому неудивительно, что в конечном итоге приходится есть больше еды, чем нужно.