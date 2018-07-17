Ученые: Под землей находятся тысячи триллионов тонн алмазов

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Залежи несметного количества драгоценных камней обнаружены в недрах нашей планеты посредством сейсмического анализа.

Ученые технологического университета из Массачусетса предположили, что глубоко под поверхностью земли залегают алмазы общим весом больше тысяч триллионов тонн (15 нулей после первого знака). Эти данные получены экспертами в результате проведения анализа движения под землей звуковых волн, вызванных землетрясениями.

Доктор Ульрих Фоул объяснил, что, кроме прочих уникальных характеристик, алмаз еще и пропускает звук быстрее более чем в два раза, чем доминирующие минералы в алмазосодержащей породе.

По мнению ученых, алмазы могут образовывать до 2% слоев земной коры под основанием континентальных тектонических плит.

Но охотникам за бриллиантами их не достать: алмазы залегают на глубине от 160 до 320 км от поверхности земли, а самую глубокую скважину пробурили на Кольском полуострове в России. Бурильщики достигли глубины 12,2 км, потратив на работу 20 лет.

Об этой сверхглубокой скважине ходит немало жутких историй. Например, во время завершающего этапа работ буры начали гнуться и лопаться, как будто под чьим-то давлением, и все это сопровождалось криками и стонами, доносившимися из скважины с глубины 12 км. Поэтому скважину стала известна как "дорога в преисподнюю". Если как следует поискать в интернете, то можно даже найти аудиозапись, которую распространила одна британская радиостанция и назвала ее «звуки ада».