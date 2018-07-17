«Скорбь против людей»: Раскрыта тайна кладбищенской магии

Сегодня, 18:21

Сила культа смертельным влиянием способна свести человека в могилу, уверенно заявляют эксперты.

Магическое начало всегда приводило исследователей паранормальных явлений на места захоронений людей. Любители оккультных знаний испытывали на себе все «фишки» колдовства. В силу желания все попробовать люди доходили и до кладбища, где решались на жертвоприношения и проводили обряды. Одним из важных знаний стало понимание кладбища с двух позиций. Первая подразумевала использование этой территории для поминовения усопших, а вторая для того, чтобы использовать силу умерших для своих целей. Но несмотря на засекреченность этой темы, раскрыта тайна кладбищенской магии привлекла внимание многих исследователей. На энергетическом уровне кладбище становится возможностью «украсть» силу человека, который пришел почтить память усопших родственников. Скорбь против людей начали использовать еще в среднековье.

Такие данные приводит эксперт по конспирологии. Исследователи предупреждают, что в магах и колдунах ошибочно привыкли видеть исчадий ада. Настоящее Зло это не Сатурн, Дьявол или «бесы»-мертвецы, а обыватели, которые тупеют, всячески разлагаются и деградируют, вместо того, чтобы подлинно развиваться в прекрасном и дивном мире, которым является планета.