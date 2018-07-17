Жители Сибири рассказали о реальных встречах с живыми мамонтами

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Немецкие журналисты в 1940-х сняли не одно видео этих древних животных, которые жили с сибиряками и даже кормили их столетиями, говорят учёные.

После разгрома нацистской Германии тысячи солдат и офицеров попали в плен СССР. Среди них был и военный корреспондент Хольгер Хилдебранд. Как и многие соотечественники, он попал в Сибирь. После смерти Хилдебранда, его личные вещи были переданы его внучке. Среди них была непроявленная плёнка, в которой содержались уникальные кадры.

Хольгер Хилдебранд скончался ещё в 1945 году. Съёмка же происходила в 1943-м году в Якутске. Когда внучка военного журналиста посмотрела проявленный фильм, то пришла в ужас, на плёнке был самый настоящий живой мамонт. Жители Сибири часто сталкиваются с этими древними величественными животными.

Ещё в 19 веке Тургенев в своих «Записках охотника» указывал, что жители Сибири шили себе одежду из мамонтовой кожи. По сюжету, такие сапоги из мамонта носил мужик, живший на болоте. Работа Тургенева была почти документальная. В ней он рассказывал о встречах с интересными людьми.

В Тобольском краеведческом музее даже была упряжь из мамонтовой кожи. Кандидат технических наук Анатолий Карташов рассказал, что первым о сибирских мамонтах рассказал в 2 веке до нашей эры китайский историк. Затем в 19 веке, по словам учёного, президент США Джефферсон получил сообщение, что на Аляске эскимосы видели мамонты. Посланник президента лично побывал в регионе. Он рассказал, что местные охотились на мамонтов и привёз в доказательства оружие для охоты на них.

Мамонтов встречали и 15-20 лет назад у озера Бачкуль. Там постоянно находят следы и треснувший лёд. Местные жители уверяют, что мамонты очень дружелюбны к ним.

Золотоискатели рассказали, что ещё в конце 70-х годов мамонты целыми стаями выходили из леса и спокойно купались в притоках реки Индигирка.

Считается, что мамонты вымерли 13 тысяч лет назад. Но всё же возможно, что часть животных уцелела в снежной Сибири, полагают некоторые ученые. Регион изолированный, и мамонты могли восстановить свою популяцию. Для них Сибирь стала идеальным местом обитания, переполненным едой и водой.

Однако после падения Тунгусского метеорита часть и без того небольшой популяции мамонтов могла вымереть. Это объясняет то, что сейчас этих древних животных стали встречать гораздо реже.