С помощью перцового пластыря обнаружена причина возникновения мигрени

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Обыкновенное приспособление помогло ученым понять причину, по которой неизлечимая болезнь преследует многих людей.

Нейрофизиологи из России и Финляндии выяснили, что причина возникновения мигрени кроется в нарушении работы капилляров головного мозга. Исследования проводились с помощью перцового пластыря, который содержит капсаицин - вещество, которое вызывает покраснение и жгучую боль на месте прикладывания.

Была собрана группа из людей, который страдают мигренью, и абсолютно здоровых. Выяснилось, что у всех здоровых испытуемых была приблизительно одинаковая внутренняя реакция на капсаицин. А вот у людей, страдающих мигренью, была или ярко выраженная активность внутренних процессов, или же, наоборот, слишком вялая. Такие исследования смогли помочь с выводом, что нарушения работы капилляров головного мозга - одна из основных причин возникновения мигрени. Однако эту версию еще предстоит проверить при более глубоких исследованиях, как сообщает один из руководителей научной работы.

Ранее учеными была обнаружена методика борьбы с обострениями приступов мигрени. Необходимо научиться расслабляться, уменьшить потребление сахара и оградить организм от внешнего воздействия повышения температуры.