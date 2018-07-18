Российские ученые разработали метод хранения донорского сердца в течение суток

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Специалисты из ФПИ сделали невозможное – увеличили срок хранения органа в четыре раза.

Российские ученые из ФПИ совместно с сотрудниками ИБК РАН разработали метод хранения донорского сердца в течение суток, который продлит время жизни органа перед операцией по трансплантации. Об этом стало известно от руководителя исследовательской лаборатории Евгения Фесенко. Как говорит представитель ученой группы, донорский орган хранится при температуре, близкой к нулю. В основном оптимальной температурой считают +4. Теперь можно будет привозить органы из отдаленных регионов страны и не бояться, что они попросту не «доживут».

Эксперимент был проведен на сердце грызуна, но теперь ученые планируют повторить свою разработку на карликовых свиньях. Исследователи считают, что строение сердца человека и этой свиньи очень похожи.

Ученые говорят, что при интересе со стороны медицинских партнеров, реализация данной разработки возможна в течение 5 лет. В дальнейшем исследователи планируют повторить опыты на легких, почках и печени.