«50/50»: Учёные оценили вероятность НЛО в нашей галактике

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В нашей Галактике Млечный Путь разумной жизни не существует, а современные технологии «заглянуть» вглубь Вселенной попросту не могут, уверяют исследователи.

Коллектив ученых проанализировал случаи инопланетной активности на Земле и дал оценку происходящему, со стороны науки и реально происходящих ситуаций. Факт того, что в нашей галактике есть инопланетяне, можно оценить 50/50. К такому выводу ученые пришли спустя годы исследований и поисков подтверждений жизни во Вселенной. Надежда открытия внеземной цивилизации жива и толкает голливудских режиссеров на съемки научно-фантастических фильмов, таких как «Прибытие». Не менее сильно «страдает» и наше мышление, которое чувствует вероятность наличия НЛО, но не принимает этот факт. В новом трактовании выясняется, почему люди еще не нашли разумной жизни в нашей 13,8-миллиардной вселенной. Учёные оценили вероятность инопланетных НЛО в нашей галактике после того как провели многолетние исследования.

Эта головоломка частично изложена в парадоксах Ферми: теория, которая отражает пропасть между ожиданиями о поиске чужой жизни и тем фактом, что она остается неоткрытой. Но слова Ферми продолжают преследовать астрономов по сегодняшний день. Его загадка также составляет суть новой статьи трио ученых Оксфордского университета. В фильме «Прибытие» в 2016 году специалист по лингвистике Эми Адамс пытается найти способ общения с инопланетянами на борту гигантского космического корабля ARRIVAL. В то время как их перспективы не слишком оптимистичны (Бофф утверждает, что есть 53-процентный шанс, что мы не найдем инопланетян в нашей галактике), он может все же обеспечить топливо для охотников за НЛО. Главным образом, есть 47% шанс того, что мы не одиноки в Млечном Пути, и более надежный 60%, что мы свяжемся с умными соседями в видимой Вселенной. Причиной того, что люди не встретились с гуманоидами – у людей высокие требования к инопланетянам. Другими словами, мы эффективно наклоняемся слишком далеко на стеклянную половину полной шкалы парадокса Ферми. В академических кругах задача оценки вероятности чужой жизни имеет тенденцию опираться на другую теорию, известную как уравнение Дрейка.