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Ученые доказали его бесполезность при лечении рассеянного склероза, болезней Паркинсона или Альцгеймера.

Сотрудники австралийского Института провели более 70 исследований и пришли к выводу, что витамин D не эффективен при заболеваниях головного мозга. Ранее было обнаружено, что у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями уровень витамина D ниже, чем у здоровых людей. На этом основании медики полагали, что, повышая его содержание в организме, можно сократить риск развития этих заболеваний и даже замедлить их прогрессирование.

Последние анализы имеющихся результатов лечения и углубленное изучение академической части вопроса показали, что убедительных доказательств в пользу устоявшегося мнения об эффективности применения витамина D для лечения заболеваний мозга нет.

Один из соавторов исследования, профессор Хатчинсон заявил: «Несмотря на то, что витамин D необходим для здоровья, он "не станет чудодейственным" солнечным планшетом "для лечения расстройств головного мозга, хотя на него и возлагали большие надежды".

Исследование было опубликовано 10 июля в журнале Nutritional Neuroscience.