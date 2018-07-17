США одобрили лекарство от не популярной болезни

Сегодня, 15:50

Последний случай инфицирования человека этой «хворью» датирован 1977 годом, подчеркивает инфекционист-биолог из Европы.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило лекарство от непопулярной в мире болезни - натуральной оспы. ВООЗ в 1980-х годах сообщило об искоренении указанного заболевания. Однако, после такого заявления ученые США и России сохранили образцы инфекции для дальнейшего изучения. В итоге многолетнего изучения лекарство получило результат на реальных подопытных и название TPOXX (тековиримат).

На данный момент сообщается, что 350 человек смогли подтвердить безопасность принятия препарата от натуральной оспы. В социальных сетях осудили создание такого лекарства. Причина по мнению людей не в том, что оно плохое или мало изученное. В мире на данный момент много других болезней (ВИЧ, туберкулез, рак) которые нуждаются в исследовании и создании таблеток и лекарств.