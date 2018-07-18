Видео посещения НЛО Чкаловского в Ростове попало в Сеть

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Кадры насторожили ростовчан, но, по словам очевидцев, визит был мирным.

Необычный видеоматериал сразу же собрал армию поклонников в Сети. Одни начали заявлять, что этот факт подтверждает существование НЛО, а другие наоборот опровергли эту информацию. В ночь на 17 июля, выйдя на балкон своей квартиры, две молодые девушки заметили странные мерцающие объекты. Четыре ярких шара пронеслись по ночному небосклону, совершенно не издавая никаких звуков. На кадрах видно, как в небе кружат три мерцающих объекта, которые не имеют общих черт с самолетом, дроном или спутником.

Данные объекты квалифицировали как НЛО, поскольку бесшумность их в полете поразила пользователей Сети. Видео посещения НЛО Чкаловского в Ростове попало во Всемирную паутину. Вторжение гуманоидов на Землю уже некоторое время обсуждают пользователи социальных сетей. Важно отметить, что разговоры об этих вариантах будущего устрашают людей и ставят в тупик ученых.