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Имплантат позволяет видеть опухоль и контролировать количество лекарств при терапии.

Беспроводной имплантат загорается внутри тела, чтобы убить рак. Ученые изобрели новое светоизлучающее устройство, которое можно имплантировать в организм, его можно использовать для лечения рака уже сегодня. Фотодинамическая терапия, которая уже используется для лечения некоторых видов рака, делает клетки пациента, принимающего препарат, уязвимыми для света. Врачи затем «освещают» опухоль около 10-45 минут, используя гибкую трубку, называемую эндоскопом, если опухоль находится внутри тела.

Одна из трудностей заключается в том, что если опухоль находится в движущемся органе, таком как пищевод или легкое, освещение нерегулярно, что затрудняет контроль дозы. Если количество препаратов слишком мало, лечение не будет работать, и если оно превышает норму – появляется угроза здоровью человека. Чтобы преодолеть эту проблему, некоторые исследователи пытались разработать способы доставки света с меньшей интенсивностью в течение длительного времени путем имплантации оптических волокон внутри тела.

Ученые предлагают лечить рак с «подсветкой». Тошиори Фьюджи в Университете Васеда (Япония) и его коллеги разработали устройство, которое зажато между двумя тонкими липкими листами, которые прикрепляют к телу. Эти листы покрыты липким полимером на основе белков, обнаруженных в ногах мидий. «Устройство может быть особенно полезно для лечения рака в чувствительных органах, таких как мозг и поджелудочная железа, где хирургическое вмешательство или лучевая терапия рискованны», - подытожил автор исследования. Устройство состоит из светодиодного чипа, питаемого по беспроводной сети NFC - технология, используемая в бесконтактных платежных терминалах, - поэтому нет необходимости в имплантации батарей в корпуса.