Ученые назвали причину неприятного запаха человеческого пота

Вчера, 23:45

Появлению неприятного запаха пота способствуют микроорганизмы, которые питаются выделяемыми организмом веществами. Установив причину, специалисты ищут пути борьбы с ней.

Неприятный запах пота доставляет дискомфорт не только окружающим, но и самому человеку. Для выяснения причин такого неприятного явления ученые провели ряд исследований, в результате которых выяснилось, что образование запаха происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Итак, ученые назвали основную причину неприятного запаха человеческого пота. Люди, которые имеют неприятный запах пота, стараются маскировать его при помощи различных косметических средств, что имеет свои плюсы и минусы. В проведенном исследовании ученые сосредоточили свое внимание на причинах его появления. Выяснилось, что в качестве источника жизнедеятельности микроорганизмы используют специфические транспортные белки, которые скапливаются в участках интенсивного потоотделения.

Также установлено, что различные бактерии по-разному влияют на запах пота. Именно такая особенность и отличает запах пота разных людей. Напомним, что пот выделяют потовые железы во время физических упражнений, стрессов и в условиях чрезмерной жары. Пот выделяют два вида желез, расположенных в дерме кожи.

Тело постоянно выделяет пот. Этот процесс является основным способом избавления тела от излишнего тепла. Количество пота, выделяемого телом, зависит от эмоционального состояния и физической активности. Пот может выделяться в ответ на стресс, высокую температуру воздуха и физические упражнения.