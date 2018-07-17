Ученые назвали фруктовый сок, который повышает уровень сахара в крови

Сегодня, 13:03

Ученые из США в ходе исследований выяснили, какой фруктовый напиток поможет людям с диабетом избежать гипогликемии и до достаточного уровня повысить сахар в крови.

По словам американских ученых, виноградный сок содержит много сахара, который может помочь предотвратить гипогликемию и низкий уровень сахара в крови. Для страдающих диабетом первого типа важно избегать низкого уровня сахара, поскольку это может быть опасным для жизни. Виноградный сок является лучшим напитком, который в себе также содержит большое количества витамина С, железа и кальция.

«Чтобы как можно скорее увеличить уровень сахара в крови (во время низкого уровня сахара в крови, гипогликемии) идеальным вариантом является богатая сахаром пища или виноградный сок», - утверждает диетолог Мэри Фиппс.