«Тайный знак»: Мистические мосты назвали порталом в ад

Сегодня, 11:20

Переход души в иной мир и смерть часто происходили именно на мостах, подчеркивает историк-конспиролог.

Этот факт означает вероятность существование иного мира и тайных переходов. Эти точки в мире встречаются на каждой тысяче километров. В странах с реками и озерами эти порталы попадаются еще чаще. Последние наблюдения и исследования открыли новую опасность этих сооружений. Мистические мосты назвали порталом в ад. Тайный знак наличия на мосту отрицательной энергетики отражается на количестве несчастных случаев на мостах. В языческой мифологии местом перехода души в ад именно были мосты «ужасов». В Испании, например, думали, что черные коты, пущенные по мосту, приносились в жертву Сатане, а в Германии казнили тех, кто халатно относился к построению нового моста. На сегодняшний день есть много легенд, которые раскрывают смысл построения мостов, отмечают историки.

В Германии популярна легенда о строителе моста, который обратился за помощью к дьяволу. Оплатой по сделке стал петух. В Италии веровали, что спасение девушки из лап Сатаны на участке реки в будущем не дал возможности построить переправу. Мост постоянно обваливался и рушился, таким способом Люцифер решил отомстить спасенной узнице. На сегодняшний день плохой приметой называют прощание на мосту, если это происходит, то люди больше не смогут встретиться. В США множество суеверий и примет, которые связаны с мостом «Золотые ворота», — одной из основных достопримечательностей Сан-Франциско и настоящим символом Западного побережья Америки. Верить в эти догадки или нет, конспирологи оставляют право за каждым человеком.