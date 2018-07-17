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Тревожные сведения реинкарнации существ Лоа исследуются конспирологами.

Религии мира по-разному оценивали возможность переселения душ и сущностей в мире. В клан забытых божеств относили культ Лоа. Указанное слово дословно означает «тайна» или «таинство». Конспирологи настаивают на том, что эти древние духи способны вселяться в нужного им человека и проводить обряды для своего клана. Злые духи Вуду вселяются в верующих и начинают реализовать сценарий Апокалипсиса сжигая все на своем пути. Исследователи культа уверяют, что в мире есть два главных наследника родословной Вуду Лоа: Рада и Петра. Верховным Богом в этой вере является Гран Me.

Для него готовят все самые чистые и непорочные души верующих. Среди опасных духов называют имена Великого Змей Данбала-Ведо, Айда-Ведо. Согласно преданию, в современном мире духи Вуду активизировались и привлекают внимание исследователей. Опасность для человечества в том, что эти духи способны перевоплощаться и менять облики. По словам эксперта, подобные проделки злых духов приводят к возможности слияния и продолжения роду Лоа с современными людьми. Эти случаи связывают с рождением странных детей со сверхспособностями, которые часто становятся примером «рождения Люцифера».